5 أسلحة صحية لمواجهة نزلات البرد في زمن كورونا.. اعرفها جيدا

في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد، يحاول الجميع تجنب نزلات البرد لما قد تمثله من خطر في تلك الظروف.

بل تقوية المناعة بقدر المستطاع لتتصدى لكل تحورات الفيروس الخطير، كذلك يؤدي تغير الفصول إلى زيادة الإصابة بنزلات البرد.

وهذا الأمر بدوره يؤدي إلى ظهور عدة أعراض مثل سيلان الأنف والصداع وآلام الجسم والتهاب الحلق التي يمكن أن تجعل أداء المهام اليومية أمرا صعبا.

بحسب ما أورد موقع «تايمز أوف إنديا»، كانت هناك عدة طرق الوقاية من نزلات البرد.

غسل اليدين بانتظام

من أبرز طرق الوقاية من نزلات البرد، غسل اليدين بشكل جيد قبل لمس الوجه لتقليل الإصابة بفيروس كورونا والفيروسات الأخرى.

وينصح دائما الأطباء بغسل اليدين قبل وبعض الأكل، من أجل تجنب الإصابة بالأمراض.

شرب الماء

ينخفض ​​مستوى الاستهلاك اليومي من الماء في الشتاء بشكل عام، بسبب الطقس البارد.

فالشعور بالعطش نادر أو قليل في فصل الشتاء.

ويساعد شرب الماء على طرد السموم من الجسم، والمعدل الطبيعي لشرب المياه لتران على الأقل بشكل يومي.

الأكل الصحي

يعتبر الأكل الصحي الذي يحتوي على عناصر مهمة يحتاجها الجسد، ضمن طرق الوقاية من نزلات البرد.

ويساعد في الحصول على كمية وافرة من العناصر الغذائية والحفاظ على اللياقة الجسدية.

النوم بشكل كافي

الحصول على القدر الكافي من النوم ضروري ليس ضروري لمحاربة الأمراض فقط.

بل يقي من نزلات البرد، ويؤدي النوم الرديء إلى صعوبة محاربة الجسم للفيروسات والعدوى.

وينصح الأطباء بالنوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في اليوم للحفاظ على نشاط جهاز المناعة لديك.

ممارسة الرياضة

تعد ممارسة الرياضة أحد أهم طرق الوقاية من نزلات البرد، حيث تساعد التمارين الرياضية على التخلص من الوزن الزائد و بناء العضلات.

وتدخل الرياضة في تقوية المناعة ومنع نزلات البرد.