18 شركة فرنسية تبحث استثمارات صحية في السعودية

البلاد – ياسر بن يوسف

بحث اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض مع وفد تجاري فرنسي يمثل 18 شركة فرنسية عاملة في المجال الصحي, فرص الاستثمار في المملكة.

ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في اتحاد الغرف الدكتور محمد بن لادن بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وفرنسا, وقال ان الشركات الفرنسية الصحية استعرضت خلال اللقاء عدد من الخدمات والخبرات التي تقدمها, خاصة في معالجة النفايات الطبية وتشغيل أنظمة وتجهيزات المستشفيات, وعبروا عن استعداهم للاستثمار في المملكة خاصة وان الفرص الاستثمارية أصبحت جاذبة بشكل كبير, مع توفر التسهيلات وانفتاح المملكة على العالم, في استقطاب الخبرات التي تعزز من قوة ومتانة السوق السعودي, ودعم للمحتوى المحلي.

من ناحيته كشف نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي الفرنسي المهندس فايز العلويط ان حجم استثمارات الشركات الفرنسية في السعودية يتجاوز الــ70 مليار ريال في قطاعات متعددة أبرزها في الطاقة والمياه واعمال التشييد والصحة، ولمسنا حماس كبير من الجانب الفرنسي للدخول بقوه للسوق السعودي، حيث تم عرض الفرص من الجانبين، ونهدف لجذب تلك الاستثمارات وتوطين التقنيات الحديثة.