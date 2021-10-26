نجل (أنتوني كوين).. “أنا محظوظ كوني جزءا من هذا المعرض التاريخي”

وقال النحات الإيطالي الشهير: أنا محظوظ وممتن للغاية لكوني جزءًا من هذا المعرض التاريخي أمام شيء خالد مثل أهرامات مصر العظيمة، وأود أن اشكر فناني مصر على عملهم الشاق في تنظيم هذا المعرض وعلى الفرصة التي أعطوني إياها لعرض عملي مع زملائي الفنانين وإبداعاتهم الجميلة.

وكتب الفنان لورينزو كوين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: هناك لحظات في حياة الأشخاص لا تزال معجبة في ذاكرة المرء إلى الأبد، واليوم هو بالتأكيد واحدة من تلك اللحظات الخاصة، وليس لدي كلمات للتعبير عن مشاعري الحقيقية بشكل صحيح الآن، والشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه، هو الشعور بالحيرة المطلقة.

وأشار الفنان لورينزو كوين، النحات الإيطالي، إلى أن المعرض الذي يقيمه في منطقة الأهرامات في الجيزة سوف يستمر حتى 7 نوفمبر القادم.