نجل (أنتوني كوين).. “أنا محظوظ كوني جزءا من هذا المعرض التاريخي”

عبر الفنان لورينزو كوين، النحات العالمي ، عن انبهاره بالآثار الفرعونية خلال زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة وذلك أثناء المعرض العالمي الأبد هو الآن.
وقال النحات الإيطالي: لطالما كنت دائمًا في رهبة من براعة الإنسان والإنجازات البشرية وما اشهده اليوم هو دليل أخر على تلك الصفات الإنسانية، أهرامات مصر العظيمة هي أفضل تمثيل لما يمكن أن تبنيه البشرية ′′ معا ′′ والبيئة إلى الأبد.
وتابع نجل الفنان العالمي الشهير أنتوني كوين، القول: قلبي ينبض بسرعة بمجرد التفكير في كل الشخصيات الماضية التي وقفت هنا في رهبة من هذه الإبداعات الرائعة ويجب أن يشعروا بالتواضع كما أنا بجانب موقع “بيراميدز” العظيم”.. أى “الأهرامات” باللغة العربية.
وأضاف الفنان لورينزو كوين: لقد كان العام الماضي صعبا بشكل لا يصدق بالنسبة لجميع أنحاء العالم وأن نكون قادرين على التجمع هنا اليوم ′′ معا ′′ ليس اقل من معجزة، السبب في اختياري لخلق الموقع منحوتة تسمى معا هو تكريم حقيقة أن البشرية دائما تعمل بشكل أفضل ويمكن أن تتخطى أي عقبة عند العمل معا.
وقال النحات الإيطالي الشهير: أنا محظوظ وممتن للغاية لكوني جزءًا من هذا المعرض التاريخي أمام شيء خالد مثل أهرامات مصر العظيمة، وأود أن اشكر فناني مصر على عملهم الشاق في تنظيم هذا المعرض وعلى الفرصة التي أعطوني إياها لعرض عملي مع زملائي الفنانين وإبداعاتهم الجميلة.
وكتب الفنان لورينزو كوين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: هناك لحظات في حياة الأشخاص لا تزال معجبة في ذاكرة المرء إلى الأبد، واليوم هو بالتأكيد واحدة من تلك اللحظات الخاصة، وليس لدي كلمات للتعبير عن مشاعري الحقيقية بشكل صحيح الآن، والشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه، هو الشعور بالحيرة المطلقة.
وأشار الفنان لورينزو كوين، النحات الإيطالي، إلى أن المعرض الذي يقيمه في منطقة الأهرامات في الجيزة سوف يستمر حتى 7 نوفمبر القادم.
واختتم منشوره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالقول: أردت أن اشكر السلطات على السماح لهذا المعرض بالقيام بهذا المعرض والرعاة لدعم تجسيد حلم العمر الطويل، وأريد أيضًا أن اشكر فريقي الرائع وزوجتي، لأننا لسنا وحدنا ابدأ وان يكون لدينا فريق عظيم امر ضروري لأي قصة نجاح، وأخيرًا وليس أخرًا أريد أن اشكر معرض هالسيون على دعمها دائما لأحلامي.