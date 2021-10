تفاصيل عقد أنسو فاتي مع برشلونة

ذكرت يومية “ماركا” الإسبانية اليوم الاثنين أن إدارة نادي برشلونة أنهت جميع التفاصيل بشأن تجديد عقد لاعبها الواعد أنسو فاتي.

وبموجب العقد الجديد سيبقى أنسو فاتي لاعبًا لبرشلونة حتّى صيف 2027 وسيتم إضافة 5 سنوات أخرى في تعاقده.



المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا سيصبح ضمن الفئة الأولى في قائمة رواتب برشلونة، وسيتقاضى نحو 200 ألف يورو أسبوعيًا.



كما سيتضمن عقد أنسو فاتي مع برشلونة -على الأرجح- بندًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، وهو نفس قيمة بند زميله بيدري.



ويمثل فاتي حجر الزاوية لمشروع برشلونة الجديد الذي يبنيه الرئيس خوان لابورتا، ويتضمن كل من بيدري وأراوخو وغافي.

