البلاد : واس
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتعيين توفيق الربيعة وزيرًا للحج والعمرة.
نص الأمر الملكي :
الرقم أ / 130
التاريخ 9 / 3 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 408 ) بتاريخ 28 / 7 / 1442هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يُعين معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدال عزيز آل سعود