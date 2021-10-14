مصادرة خضروات وإزالة بسطات بتاريخية جدة

جدة- ياسر بن يوسف

نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاق بلدية جدة التاريخية، لضبط ممارسات البيع العشوائي بالنطاق والتي أسفرت عن مصادرة (2800) كيلوجرام من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية وإزالة 28 بسطة عشوائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سامي ملا أن البلدية تواصل رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عدداً من البسطات والعربات المخالفة التي تمارس البيع العشوائي حيث جرى مصادرة وإتلاف (28) من البسطات والعربات المخالفة.

وأشار إلى أن البلدية تسعى من خلال الحملات المتواصلة لمكافحة ظاهرة البسطات العشوائية إلى جانب منع مظاهر التشوه البصري الحفاظ على الصحة العامة، حيث يتم تداول وحفظ الفواكه والخضروات والمواد الغذائية في ظروف غير صحية، تعرضه للفساد وتؤثر على سلامة الغذاء المقرم للسكان والزوار.