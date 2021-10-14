الرياضة رابطة المحترفين توقع شراكة مع 360VUZ

الرياض – البلاد

وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اتفاقية تعاون مع تطبيق 360VUZ، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة لتسجيل ملخصات حصرية لمجريات مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك مقتطفات مميزة للمباريات وفيديوهات ما خلف الكواليس ومقابلات مع أبرز اللاعبين من مختلف الأندية.

ويهدف التعاون إلى توفير تجربة مميزة لمتابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على التطبيق، وعرض الكثير من الأحداث الخاصة به بأحدث التقنيات. ويوفر 360VUZ قناة مخصصة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان على التطبيق ليتيح لجميع المستخدمين مشاهدة الفيديوهات الخاصة بأحداث المباريات المميزة. وقال المهندس عبد العزيز العفالق، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: “نسعى إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات حول العالم، حيث يعد الدوري الأول عالميا في عرض فيديوهات حصرية خاصة بأجواء المباريات في 360 درجة.” وأضاف: تهدف هذه الشراكة مع 360VUZ الى تعزيز التواصل مع محبي ومتابعي مباريات الدوري، وتوفير تجربة مميزة وفريدة لهم لمشاهدة ألمع نجوم أندية كرة القدم، وأبرز أحداث المباريات”. من جهته، قال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ: “يسعدنا تعاوننا مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لعرض أبرز مجريات مباريات الدوري على منصة 360VUZ، ونحن نحرص في360VUZ على تقديم محتوى غامر وتجربة شاملة لجميع مستخدمي التطبيق من خلال استخدام هواتفهم فقط”.