“الفلك” و” مايكروسوفت السعودية” تتوجان بالجائزة الذهبية

الرياض – البلاد

أعلنت “شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية”، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، تتويجها بالجائزة الذهبية خلال “جوائز القمة الإبداعية 2021”. وجاء هذا الإنجاز تقديراً لـ “المنصة المتنقلة لعرض أجهزة Microsoft Surface” التي ابتكرتها الشركة، متفوقةً على ما يتجاوز 3,000 مشاركة من أكثر من 20 دولة. ويهدف هذا الحل المُبتكر إلى زيادة مرونة منصة العرض، متيحاً لـ “مايكروسوفت” إبراز منتجاتها بصورةٍ أكثر كفاءةً وسلاسة.

وتمثل “منصة الفلك المتنقلة لعرض أجهزة Microsoft Surface” قفزةً نوعية في عالم التسويق، حيث توفر حلاً لعرض المنتج بوضوحٍ غير مسبوق. وتتميز المنصة بكونها متحركة وخفيفة الوزن وسهلة التجميع، فضلاً عن تزويدها ببطارية مستقلة، لتشكل بذلك الحل الأمثل لعرض وإبراز المنتجات في مُختلف الفعاليات والمعارض التسويقية.

وقال أحمد الشدوي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية”: “يؤكد هذا الإنجاز المكانة المرموقة لشركة الفلك باعتبارها مزوداً رائداً لحلول تقنية المعلومات. إنَّ هذا التتويج يشكل حافزاً لنا لمواصلة الارتقاء بجودة وكفاءة تطبيقاتنا وخدامتنا لتعزيز التطور التكنولوجي في المملكة العربية السعودية، ومضاعفة جهودنا لتجاوز التحديات وتلبية كافة احتياجات عملائنا على صعيد الحملات التسويقية. ونود أن نتقدم بالشكر والتقدير لـ “جوائز القمة الدولية” على هذا التكريم. وسنمضي قدُماً في تعزيز القيمة المضافة ضمن قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات، والإسهام بفاعلية في جهود المملكة لتحقيق التحول الرقمي.”

يُذكر أن “جوائز القمة الإبداعية” تشكل جزءً من “جوائز القمة الدولية “، وإحدى فئاتها الثلاث. وتعتبر “جوائز القمة الدولية ” لجنة تحكيم دولية تُعنى بتكريم التميُّز في قطاعات التصميم، والاعلان والتسويق.