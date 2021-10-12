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خادم الحرمين يبعث رسالة لرئيس جمهورية كوت ديفوار

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      12 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أبيدجان: واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، رسالة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، خلال استقبال معالي وزير الدولة وزير الدفاع الإيفواري تيني براهيما واتارا له في أبيدجان مساء أمس.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأدان وزير الدفاع الإيفواري، استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهديد أمن المملكة ومطاراتها التي تستهدف المدنيين والمقيمين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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