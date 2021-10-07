الرياضة اتحاد الريشة يختتم دورة المدربين

الدمام- حمودالزهراني

اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة البرنامج التدريبي الدورة التمهيدية لمدربي الريشة الطائرة التي أقيمت بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض لمدة خمسة أيام بمشاركة ٢٤ متدربا ومتدربة من معلمي ومعلمات التربية البدنية. هذا وقد استهدفت الدورة التي حاضر بها مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض عدة أهداف منها: إتاحة الفرصة للمهتمين برياضة الريشة الطائرة للانخراط في مجال التدريب وإعداد كوادر وطنية قادرة على تدريب المهارات الأساسية للاعبين، بالإضافة لتأسيس كوكبة من المتدربين على منهاج حديث ومتطور للعبة الريشة الطائرة، وإتقان المهارات الحركية الأساسية بشكل صحيح؛ من أجل تعليمها لممارسي اللعبة. بجانب التعريف بعلاقة المدرب بالقانون وإعداد المدربين للدورات الدولية وزيادة عدد المدربين الوطنيين وتوفير فرص عمل مع الأندية ونشر لعبة الريشة الطائرة بين أفراد المجتمع .