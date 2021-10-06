طريقة عمل الحلاوة الطحينية بثلاث مكونات فقط

وصفة منزلية لتحضير الحلاوة الطحينية بثلاث مكونات فقط وبطريقة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

4 ملاعق كبيرة من الطحينة

5 ملاعق كبيرة من السكر

3 ملاعق كبيرة ماء

طريقة العمل

ضعي الطحينة في وعاء من الستانلس ستيل واخلطيها حتى تحصلي على قوام موحد

ضعي السكر في قدر صغير وسخني القدر على نار متوسطة لمدة دقيقة تقريبا ثم أضيفي الماء واخلطي حتى يتحول السكر إلى كراميل

بمجرد أن نحصل على الكراميل نضيف ملعقة كبيرة من الكراميل إلى الطحينة في كل مرة ونخلط حتى ننتهي من نقل كل الكراميل إلى الطحينة ونخلط حتى نحصل على قوام رملي

بمجرد أن يكون لدينا خليط الحلاوة الرملية جاهزة

ننقل الحلاوة الطحينية إلى صندوق زجاجي صغير ونضغطه بقوة في الصندوق بملعقة حتى يتم تسوية كل شيء

يترك ليتماسك وبهذه الطريقة يكون جاهزًا للأكل.