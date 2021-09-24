وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الروسي

نيويورك : واس

اجتمع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مع معالي وزير الخارجية في روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.