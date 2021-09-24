الأولى

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الروسي

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1443 هـ      24 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

نيويورك : واس

اجتمع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مع معالي وزير الخارجية في روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *