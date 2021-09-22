في اليوم الوطني 91… المملكة تواصل تنظيم أبرز البطولات والفعاليات العالمية

جدة- البلاد
واصلت وزارة الرياضة استضافة وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية والعالمية، التي جعلت المملكة محط أنظار العالم ووسائل الإعلام الدولية، الأجنبية منها والعربية، على الرغم من كل الظروف والتحديات الكبيرة التي أثرت على العالم بأسره بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
دعم غير مسبوق
وبفضل الدعم الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي أسوة ببقية قطاعات الدولة من قبل قيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ودعم ومتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – عرّاب الرؤية ومهندسها الأول، تعكف الوزارة على المضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية بلادنا وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات؛ لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية إقليميًّا وعالميًّا، ونحو صناعة مجتمع رياضي حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.
يناير.. رالي وزيارات دولية وتتويج بطل السوبر السعـودي
دشنت وزارة الرياضة العام 2021م باستضافة أضخم منافسات سباق المحركات “داكار 2021” في الثاني من يناير وللموسم الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم بمسافة تزيد على 7600كم، وشهد السباق نجاح خمسة متسابقين سعوديين في الوصول إلى خط نهاية الرالي، وهم: يزيد الراجحي وصالح العبدالعالي بالإضافة إلى ياسر بن سعيدان ومشعل الغنيم وسعيد الموري, فيما حسم الأرجنتيني “كيفن بينافيديس” لقب فئة الدراجات النارية، وفاز الأرجنتيني “مانويل أندوخار” بلقب الدراجات النارية، أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، فتمكن التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو من حسم لقبها لصالحه.
كما سيطرت روسيا تمامًا على فئة الشاحنات، حيث حسم السائقون الروس المراكز الثلاثة الأولى لصالحهم، بعد أن فاز فريق الروسي ديميتري سوتنيكوف باللقب؛ حيث مر السائقون على 10 مدن سعودية، هي: (جدة وبيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع).
وفي السادس من يناير شهدت العاصمة الرياض زيارة السيد “جياني إنفانتينو” رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، واختتم شهر يناير بحضور وتتويج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لفريق النصر الأول لكرة القدم بكأس السوبر، بعد فوزه على شقيقه فريق نادي الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت 30 يناير 2021م، على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.
فبراير.. تعيين واستضافة عالمية وصـدارة حكومية
افتتح شهر فبراير من العام 2021م بإعلان المجلس الأولمبي الآسيوي تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائبًا لرئيس المجلس الآسيوي عن دورة الألعاب الآسيوية “الرياض 2034” التي حظيت المملكة بشرف تنظيمها لأول مرة في تاريخ السعودية، كما تخلل “فبراير” زيارة سمو وزير الرياضة للعاصمة القطرية الدوحة وبدعوة من الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الذي أقيم على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.
وتشرف الرياضيون في المملكة خلال شهر فبراير بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مناسبتين؛ كانت الأولى نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل في منافسات “كأس السعودية” التي فاز بلقبها الحصان “مشرف” من السعودية، وجائزته المالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي، فيما كانت المناسبة الثانية حضوره –حفظه الله – في منافسات فورمولا إي الدرعية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية ضمن منافسات الموسم السابع من سباقات بطولة العالم للفورمولا إي، وانتزع الجولة البريطاني سام بيرد.
وتصدرت وزارة الرياضة في فبراير تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد”GRID”، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية، إذ قدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020م جهودًا كبيرة من خلال تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد “GRID”، ما أثمر نجاحًا تشاركيًّا فاعلاً بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.
مـارس.. إعلان عودة الجمهور للمدرجات والكشف عن حلبة سباق الفورمولا 1
تضمن شهر مارس تنظيم وإقامة رالي الشرقية الصحراوي الذي يشكل الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها»، والجولة الأولى من البطولة السعودية للراليات الصحراوية بمشاركة العديد من المتسابقين في الفئات الخمس. كما يعد شهر “مارس” المتنفس للجماهير الرياضية، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة عودة الجماهير بنسبة 40% بجانب عودة نشاط الصالات والمراكز الرياضية حسب بروتوكولات خاصة وتحصين كافة العاملين.
وكان الحدث الأكبر في “مارس” هو الكشف عن تفاصيل مسار حلبة الجولة ما قبل الأخيرة من سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1″، إحدى جولات سباقات الفورمولا1 لهذا العام 2021، التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية لأول مرة، خلال الفترة من 3-5 ديسمبر على كورنيش محافظة جدة، حيث تضمنت تفاصيل الحلبة الكشف عن موقعها وبطول يمتد لـ 6175 مترًا، وهو ما سيجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا1 بعد حلبة “سبا فرانكورشان” البلجيكية، كما تعد حلبة جدة هي الأسرع باحتوائها على 27 منعطفاً، وبمتوسط سرعة قد تصل إلى 250 كم/ ساعة على الأقل، وبسرعة قصوى تصل إلى 322 كم/ ساعة، كما كشف الاتحاد عن إقامة السباق المرتقب ليلاً تحت الأضواء الكاشفة، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في سباق فورمولا إي 2021 للسيارات الكهربائية الذي احتضنته الدرعية.