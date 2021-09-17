المحليات

أمانة جدة ووزارة السياحة تناقشان تفعيل الأنشطة الدورية والمواسم

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1443 هـ      17 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استقبلت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس امس الخميس وفد الحملة التعريفية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة والذي يهدف الى دعم وتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء في قطاع السياحة والتوعية بتوجهات استراتيجية السياحة الوطنية وآخر مستجداتها.

وناقش الاجتماع الذي رأسه نائب أمين جدة م. علي بن محمد القرني بحضور فريق عمل وزارة السياحة برئاسة م. أحمد عرب وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وعبدالرحمن المدني مدير عام التخطيط الاستراتيجي المكلف، وتركي الشهري مدير عام البحوث والمعرفة، وأحمد بن شاهين مدير وجهة جدة وذكاء الأعمال، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأمانة في القطاعات ذات العلاقة أولويات استراتيجية السياحة الوطنية ومواءمة التوجهات وخارطة الطريق لمشاريع تطوير الوجهات، بجانب التنسيق فيما يخص تفعيل الأنشطة الدورية والمواسم، وبحث فرص الدعم ومعالجة التحديات

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *