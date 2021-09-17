أمانة جدة ووزارة السياحة تناقشان تفعيل الأنشطة الدورية والمواسم

جدة : البلاد

استقبلت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس امس الخميس وفد الحملة التعريفية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة والذي يهدف الى دعم وتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء في قطاع السياحة والتوعية بتوجهات استراتيجية السياحة الوطنية وآخر مستجداتها.

وناقش الاجتماع الذي رأسه نائب أمين جدة م. علي بن محمد القرني بحضور فريق عمل وزارة السياحة برئاسة م. أحمد عرب وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وعبدالرحمن المدني مدير عام التخطيط الاستراتيجي المكلف، وتركي الشهري مدير عام البحوث والمعرفة، وأحمد بن شاهين مدير وجهة جدة وذكاء الأعمال، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأمانة في القطاعات ذات العلاقة أولويات استراتيجية السياحة الوطنية ومواءمة التوجهات وخارطة الطريق لمشاريع تطوير الوجهات، بجانب التنسيق فيما يخص تفعيل الأنشطة الدورية والمواسم، وبحث فرص الدعم ومعالجة التحديات