إزالة أحواش ومخلفات بناء في بريمان

جدة- ياسر بن يوسف

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري والبيئي وتحسين المشهد الحضري واصلت بلدية بريمان الفرعية أعمالها في رصد المخالفات، حيث أسفرت جولات الأسبوع الماضي عن إزالة إحداثات بحي الأجواد على مساحة 32596م2 ، كما شملت الجهود رفع وإزالة مخلفات بناء من 17 موقعاً بأحياء الأجواد والريان والكوثر.

وأوضح رئيس البلدية تركي الذروي إن البلدية مسنودة بفرق عمل من شرطة الأمانة وإدارة صيانة المعدات واصلت جهودها في تصحيح الكثير من المخالفات البلدية والتي شملت متابعة إزالة (19) من الأحواش والغرف المخالفة، مضيفاً بأن الفرق الميدانية أزالت دمارات في أحياء الأجواد والكوثر والريان على مساحة إجمالية قدرت بـ (9550) م2 وذلك في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري في أحياء شرق جدة.