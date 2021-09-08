البرازيل تحرم البريميرليغ من 8 لاعبين في الجولة القادمة

طالب اتحاد كرة القدم في البرازيل نظيره الدولي “فيفا” تعليق مشاركة 8 لاعبين دوليين برازيليين في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز ردًا على قرار مماثل من رابطة البريميرليغ بعدم إرسال لاعبيها إلى المباريات الدولية مع المنتخب البرازيلي.

وذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء أن الاتحاد البرازيلي اعتمد على لائحة في قانون عقوبات “فيفا” تنص على حرمان اللاعبين الذين يتجاهلون المشاركة الدولية مع منتخبات بلدانهم، من اللعب مع فرقهم لمدة 5 أيام، ما يعني أن اللاعبين البرازيليين الثمانية لن يستطيعوا المشاركة في الجولة المقبلة من البريميرليغ.

وطالب الاتحاد البرازيلي من “فيفا” أن يعجّل بفرض العقوبة على لاعبيه، بعد أن تعنّتت أندية إنجلترا في إرسالهم استنادًا إلى أن البرازيل تقع ضمن المنطقة الحمراء بالنسبة لفيروس كورونا، أي المناطق شديدة الخطورة.

اللاعبون الثمانية المتوقع غيابهم عن الجولة المقبلة في البريميرليغ التي تنطلق يوم السبت المقبل 11 سبتمبر، هم فيرمينو وأليسون وفابينيو من ليفربول، غابريل خيسوس وإيدرسون من مانشستر سيتي، تياغو سيلفا من تشيلسي، فريد من مانشستر يونايتد، ورافينيا من ليدز يونايتد.

اللاعبون البرازيليون المحرومون من المشاركة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي: أليسون

فابينيو

تياغو سيلفا

إيدرسون

خيسوس

فريد#winwin pic.twitter.com/dWCOhCqjjV — winwin (@winwinallsports) September 8, 2021

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