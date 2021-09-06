الرياضة

جان بيير آدامز يفارق الحياة بعد 39 عامًا في “الغيبوبة”!

محمد ابو الوفاaccess_time29 / محرم / 1443 هـ       6 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
جان بيير آدامز

توفي لاعب كرة القدم الفرنسي السابق جان بيير آدامز اليوم الاثنين عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد أن ظل في غيبوية طيلة الـ39 عامًا الماضية.

 

ودخل آدامز في الغيبوية نتيجة تخدير خاطيء أثناء خضوعه لعملية جراحية في ركبته بشهر مارس/ آذار من عام 1982.

 

وظل اللاعب السابق لفرق باريس سان جيرمان ونيم ونيس، طيلة تلك المدّة تحت الرعاية الطبية لزوجته برناديت.

 

اليوم الاثنين أعلنت أسرة جان بيير آدامز عن وفاته رسميًا في مستشفى نيم الوطني بعد معاناة دامت لقرابة 4 عقود.

 

 

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