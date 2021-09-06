جان بيير آدامز يفارق الحياة بعد 39 عامًا في “الغيبوبة”!

توفي لاعب كرة القدم الفرنسي السابق جان بيير آدامز اليوم الاثنين عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد أن ظل في غيبوية طيلة الـ39 عامًا الماضية.

ودخل آدامز في الغيبوية نتيجة تخدير خاطيء أثناء خضوعه لعملية جراحية في ركبته بشهر مارس/ آذار من عام 1982.

وظل اللاعب السابق لفرق باريس سان جيرمان ونيم ونيس، طيلة تلك المدّة تحت الرعاية الطبية لزوجته برناديت.

اليوم الاثنين أعلنت أسرة جان بيير آدامز عن وفاته رسميًا في مستشفى نيم الوطني بعد معاناة دامت لقرابة 4 عقود.

He has died at the age of 73 after being in a coma for 39 years. — BBC Sport (@BBCSport) September 6, 2021

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