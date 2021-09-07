نايكي تهدد بأزمة مالية جديدة في برشلونة.. ما القصة؟

أبرم نادي برشلونة عقدًا جديدًا مع شركة الملابس الأمريكية “نايكي” عام 2016 لكنه طبقًا لـ”وكالة الأنباء الإسبانية” عقدًا مبدئيًا غير رسمي، ما قد يسبب مشكلات عديدة لرئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو خاصة من الناحية المالية.

وقال التقرير إن العقد الذي وقعّه الرئيس السابق لبرشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، كان تحايلًا على القانون من أجل توفير سيولة مالية لدعم النادي في محنته الاقتصادية، فأبرم عقدًا مشبوهًا من 2016 إلى 2028، يحصل بموجبه البارسا على 105 مليون يورو موسميًا، مع الارتفاع إلى 155 مليون يورو بإضافة الحوافز والامتيازات.

واتفق بارتوميو مع نايكي على إضفاء صيغة الرسمية على العقد بعد عامين (أي في 2018) ومع مرور الوقت وتفشي فيروس كورونا، وسحب الثقة من باروتوميو ثم اسقالته، بدأت الأمور تخرج عن السيطرة إلى أن اضطرت الشركة لانتظار الرئيس القادم لنادي برشلونة من أجل إتمام الاتفاق معه، وهو خوان لابورتا.

بدأت نايكي تراسل إدارة برشلونة منذ تولي لابورتا رئاسة إدارة النادي، وطالبته بتوقيع العقود الرسمية، مع التخلي عن بعض الامتيازات التي منحتها الشركة لسلفه بارتوميو، لكن قوبل ذلك بالرفض من جانب الرئيس لابورتا، الذي يرى مشكلات مالية طاحنة ستحدث حال وافق على شروط نايكي الجديدة.

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