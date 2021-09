ريال مدريد يلاحق مدافع تشيلسي على طريقة “ديفيد ألابا”!

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لاستقطاب مدافع نظيره تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو روديغير (28 عامًا) في سوق الانتقالات الصيفي المقبل بالمجّان.

عقد المدافع الألماني ينتهي مع تشيلسي بانقضاء الموسم الحالي، وبحسب تقرير من يومية “آس” الإسبانية فإن روديغير لا يرغب في تمديد تعاقده.

وذكر التقرير أن العلاقة بين وكيل اللاعب والمديرة الرياضية لتشيلسي، ماريا غرانوفسكايا، باتت متباعدة في الفترة الأخيرة ولم يتحدثا بشأن التجديد.

من جهته يريد ريال مدريد الدخول على الخط والحصول على توقيع اللاعب في الشتاء المقبل بالمجّان، كما حدث مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا.

وعزز ألابا (29 عامًا) دفاعات ريال مدريد خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية بعد أن رفض تمديد عقده مع ناديه السابق بايرن ميونيخ الألماني.

رئيس النادي الملكي الإسباني، فلورينتينو بيريز، يجد في الصفقات المجانية متنسفًا لتدعيم الفريق من دون الحاجة إلى إفراغ الخزائن المالية.

There’s no better way to start the 🆕️ season with another European silverware 🏆🙌🏾🔥 #Hustle #SuperCup #AlwaysBelieve pic.twitter.com/zP0OQEJsye

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) August 11, 2021