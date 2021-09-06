القتل تعزيراً لمهرب أسلحة استهدف رجال الأمن بالشرقية

الدمام : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بالمنطقة الشرقية حكم القتل تعزيراً في / عدنان بن مصطفى الشرفا – سعودي الجنسية -. إثر اقدامه على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والإشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد،. واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه،. ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط. وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها ،. فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا،. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.