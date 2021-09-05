واتساب يطرح ميزة جديدة للرد على الرسائل.. اعرف التفاصيل عنها

واتساب أصبح يحاول بشتى الطرق دعم مستخدميه خاصة بعد ما أثير عن أمور الخصوصية.

ومن المقرر أن تستعد واتساب لإطلاق إضافة جديدة تتعلق باستخدام الرموز التعبيرية، على غرار ميزة موجودة في المنصات الأخرى التي تملكها شركة «فيسبوك» الأمريكية.

وأوضح تقرير جديد نشره موقع «WABetaInfo » المتخصص في تعقب تحديثات «واتساب»، نشره عبر «تويتر»، أن الميزة الجديدة تسمح باستخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل.

الرموز التعبيرية

وهذه الميزة أطلقتها «فيسبوك» منذ سنوات في كل المنصات الاجتماعية التي تملكها تقريبا

فهي موجودة في «فيسبوك ماسنجر» و«أي ماسدج» و«تويتر» و«إنستجرام».

تظهر لقطة شاشة نشرها موقع «WABetaInfo» أن ميزة الرد بالرموز التعبيرية على الرسائل في «واتساب»

ستظهر أسفل الرسالة النصية مباشرة، وستكون متاحة لكل من الدردشات الفردية والجماعية.

وسوف يتمكن الأشخاص في محادثة جماعية من معرفة من رد على رسالة معينة.

إذ يقول الموقع المتخصص في تعقب تحديثات «واتساب» أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام أي رمز تعبيري يريدونه.

كذلك على غرار الميزة الموجودة على «فيسبوك ماسنجر» .

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بموعد طرح الميزة لجميع المستخدمين غير معروفة.

لكن لقطة الشاشة تشير إلى أنها قد لا تكون بعيدة، كما يبدو أن لقطة الشاشة التي شاركها «WABetaInfo» مأخوذة من تطبيق «واتساب» على هاتف iPhone.

موعد طرح الميزة الجديدة

وقال موقع «WABetaInfo»، في تحديث لاحق له، حول الميزة الجديدة، إنه يمكن للمستخدمين الرد على رسالة عدة مرات

باستخدام رموز تعبيرية مختلفة، وعملية إرسال الرد مشفرة من طرف إلى طرف، لذلك لا يمكن لأي شخص خارج الدردشة رؤية الرد.