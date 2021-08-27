بروفيسور سويسرى يحذر من ظهور فيروس كوفيد 22!

وأوضح “ريدي” إنّ “دلتا” كانت أكثر السلالات المعدية على الإطلاق، لكنها لم تكن من الطفرات الهاربة من الجهاز المناعي، والتي تتفادى الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، والمناعة المكتسبة من اللقاحات.

وأشار إلى أنّ السلالة الجديدة قد تحمل سمات “التهرب المناعي”.