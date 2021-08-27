بروفيسور سويسرى يحذر من ظهور فيروس كوفيد 22!

بالرغم من أن العالم لم يصل حتى الان إلى حلول نهائية ومجدية بشكل كافٍ للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالرغم أيضا من وجود لقاح لفيروس كوفيد19 ، لكنه لا يمنع الاصابة بشكل تام الا انه يقلل فقط من حدة الأعراض عند الاصابة .
فيبدو أن كابوس فيروس كورونا “كوفيد19” لن ينتهي بسهولة، فالتقارير والدراسات التي تحذر من متحورات خطيرة لهذا الوباء تجعل العالم في حالة قلق وخوف دائمين، ومؤخرًا حذر خبير سويسري من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا العام القادم، وبأنها ستكون أكثر فتكًا من سلالة “دلتا” التي انتشرت مؤخرًا حول العالم.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية قال البروفسور “ساي ريدي” عالم المناعة بجامعة بازل بسويسرا:” علينا الاستعداد لظهور سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا في عام 2022″.
وأضاف:” من الحتمي أن تتحد المتغيرات الموجودة بالفعل – مثل دلتا وبيتا وغاما – لإنتاج سلالة أشد فتكًا، قد يطلق عليها اسم (كوفيد 22)، وإذا ظهر مثل هذا المتغير، فعلينا التعرف عليه في أسرع وقت ويجب على الشركات المصنعة للقاحات تكييفاللقاحات الحالية بسرعة لمواجهته. فظهور هذا المتغير الجديد هو مخاطرة كبيرة علينا الاستعداد لها جيدًا”.
وأوضح “ريدي” إنّ “دلتا” كانت أكثر السلالات المعدية على الإطلاق، لكنها لم تكن من الطفرات الهاربة من الجهاز المناعي، والتي تتفادى الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، والمناعة المكتسبة من اللقاحات.
وأشار إلى أنّ السلالة الجديدة قد تحمل سمات “التهرب المناعي”.