واتساب يدعم بقاء مستخدميه بميزة جديدة تحافظ على الرسائل من الضياع

واتساب الذي يستخدمه الملايين حول العالم، يسعى بكل قوة للحفاظ والإبقاء على مستخدميه، لتعلن المنصة عن ميزة جديدة من شأنها مساعدة المستخدمين الذين يغيرون هواتفهم كل فترة.

تفاصيل ميزة «واتساب» الجديدة

وبحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز» نقلا عن موقع «ذا فيرج» التقني، سيستطيع الجمهو نقل سجلات المحادثات بما تحويه من رسائل صوتية وصور وفيديوهات.

ويأتي تحويل تلك المحادثات عندما يغير المستخدمون هواتفهم من نظام «آي أو أس» إلى نظام «أندرويد».

وترددت لفترة طويلة بعض الأنباء، أن «واتساب» ستطلق هذه الميزة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وعليه من المقرر أن تغطي هذه الخدمة بمرحلتها الأولى نقل السجلات من هواتف «آي أو أس» المرتبطة بـ«آيفون»

إلى هواتف سامسونج الجديدة من طرازي «Z Flip 3» و«Z Fold 3».

أما بالمرحلة الثانية من الخدمة، متوقع أن تغطي الميزة الجديدة لتطبيق «واتساب» عمليات النقل بين هواتف النظامين.

لكنه غير متضح موعد إتاحة هذه الخدمة لجميع الهواتف.

وتعالج الخدمة جانبا يعد مظلما بالنسبة لشركة التراسل الفوري.

حيث لم يكن في الماضي متاحا نقل سجلات المحادثات بين هواتف مختلفة في نظام التشغيل.

حيث كان عادة المستخدمين يخزنون النسخة الاحتياطية في برنامج «آي كلاود» الخاصة بنظام «آي أو أس».

فيما كان يخزن أصحاب هواتف سامسونج النسخة الاحتياطية في برنامج «جوجل درايف» الخاص بأجهزة أندرويد، وعليه كان ممكن فقط نقل المحادثات بين الهواتف العاملة بنظام التشغيل نفسه.

وبعيدا عن الميزة الجديدة، حذر باحثون بالأمن السيبراني قبل أيام، من رسائل احتيالية على تطبيق واتساب في محاولة لخداع المستخدمين وسرقة أموالهم.

حيث وقع ضحايا عدة لعمليات النصب والاحتيال، وجرى رصد عدد منهم.