خطأ يفعله الملايين عند شحن بطارية الهاتف .. احترس منها جيدا

بطء الهاتف أو عدم القدرة على تشغيل التطبيقات هي الشكوى الأكبر لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم.

كذلك الشكوى من نفاذ الشحن بشكل سريع، مما يؤدي إلى تغيير الهواتف في أوقات بسيطة.

والحقيقة أنه هناك خطأ بسيطا يفعله الجميع أثناء شحن الهاتف يؤدي إلى تلفه بسرعة وتقليل عمره الافتراضي.

وحذرت شركة «أبل» الأمريكية، من خطأ قاتل مرتبط بكيفية تدهور بطاريات هواتف آيفون بمرور الوقت.

«يرتبط عمر البطارية بعمرها الكيميائي، وهو يبدأ منذ لحظة تجميع البطارية، والعمر الكيميائي للبطارية عبارة عن مجموعة معقدة من عدة عوامل.

بما في ذلك سجل درجة الحرارة ونمط الشحن، وجميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فاعلية مع تقدم العمر الكيميائي».

أبل تحذر مستخدميها من ارتكاب خطأ الشحن

وتابعت «أبل» في بيانها: «مع تقدم عمر بطاريات الليثيوم كيميائيًا، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحملها

مما يؤدي إلى تقليل عمر البطارية وتقليل ذروة الأداء، ولذلك كان لابد من إضافة خاصية (Optimized Battery Charging).

في محاولة لإطالة عمر جهاز أيفون الخاص بالمستخدم»، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

والخطأ الذي يقع فيه كثيرون هو ترك هاتفهم في الشاحن حتى يصل إلى 100%.

وهذا ما يزيد من تآكل البطارية، ويجب أن يكون الهاتف مشحونا حتى 80% فقط لضمان استمرار عمر البطارية.

وعند ضبط الهاتف على وضع «Optimized Battery Charging» وجعله نشطا، سيؤخر فقدان البطارية لشحنها

وبالتالي تلف الهاتف السريع، «على سبيل المثال، إذا قمت دائمًا بتوصيل هاتفك في الساعة 11 مساءً واستيقظت في الساعة 6 صباحًا.

فسيعرف جهاز آيفون الخاص بك ويفهم ذلك، لذلك سوف يشحن الجهاز حتى 80٪.

ثم يقف عند ذلك قبل أن تقوم بفصله، وسيتم شحنه بعد ذلك بنسبة تصل إلى 100٪ في الوقت المناسب».