العنود لـ(البلاد): المرأة السعودية تعيش فرصة غير مسبوقة لخدمة وطنها

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أعربت الدكتورة العنود العبود مساعدة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، وكيلة الرئيس العام للشؤون النسائية عن سعادتها البالغة بالثقة الكبيرة التي حظيت بها من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتكليفها بهذ المنصب القيادي في الرئاسة متمنية من الله أن يعينها على تحمل هذه المسؤولية العظيمة وأن تكون عند حسن الظن بها.

وقالت في تصريح لـ (البلاد) إن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، تسعى إلى إعطاء المرأة السعودية الثقة الكبيرة والدعم الكافي والدفع بها إلى المناصب القيادية في الدولة بهدف تمكينها من خدمة دينها ووطنها.

وأضافت العنود قائلة:” ولا شك أنه مبعث الفرح والسرور لدينا نحن النساء كقياديات نسائية فاليوم المرأة السعودية تعيش فرصة غير مسبوقة لكي تشارك بفكرها وعلمها وخبرتها في تنمية وخدمة وطنها لا سيما في أطهر بقعة على وجه الأرض، في خدمة الحرمين الشريفين، حتى تقوم بدورها المحوري والهام على اكمل وجه خدمة لقاصدات بيت الله الحرام وتلبية احتياجاتهن حتى يودين عباداتهن في جو من السكينة والروحانية.” وبينت أن المرأة تعمل اليوم جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل فالنساء هن شقائق الرجال وبالفعل اثبتت قدرتها على القيادة والامساك بزمام الأمور وبالتالي حصلت على الثقة وتحلت بالشجاعة في اتخاذ القرار تارة أو المشاركة في صنع القرار تارة أخرى وذلك لتحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

السديس: عدد الشباب يتجاوز 95 %

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد أكد، أمس، أن الرئاسة دأبت على الاعتناء بالشباب واليوم يتجاوز عددهم ٩٥٪ من الموظفين في كافة التخصصات، لافتًا إلى أن المرأة لها قصة نجاح نقف عندها بشكل متأمل.

وقال الشيخ السديس: “أمامنا رؤية بلادنا 2030 ورؤية الرئاسة 2024 في التطوير والتجديد لفتح آفاق جديدة للشباب لضخ الدماء والتطوير المستمر وتمكين المرأة والتقانة والرقمنة، بالإضافة إلى موكبة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي”، معلنًا عن ‏تعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدًا للرئيس العام لشؤون الحرمين. وكشف السديس أن هيكلة الرئاسة ستشهد إنشاء 25 وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

وكان السديس، قد أصدر قرارات إدارية بإعادة هيكلة وكالة شؤون المسجد الحرام وهيكلة وكالة الرئاسة للخدمات الاجتماعية والتطوعية وتكليف عدد من الوكـلاء، والوكيلاء المساعدين بالرئاسة وتعيين قيادات نسائية.