احترس من هذه العلامات جيدا.. قد تكون مصابا بمرض خطير يهدد حياتك

العلامات في الوجه والأعراض الظاهرة هي واحدة من أهم طرق تشخيص الأمراض حول العالم.

تلك العلامات تكون إنذارًا بإصابة الشخص بمرض معين، وتتعدد وتختلف الأمراض التي يظهر بداياتها بعلامات معينة ومختلفة على الوجه.

أبرز ذلك هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والمعروف باسم «القاتل الخفي».

الكثير من العلامات التي تظهر على وجه الفرد تشير إلى إصابته بارتفاع الكوليسترول.

وهو لا يؤدي إلى ظهور أي أعراض عليه، فنادرًا ما يلاحظها أحد، ولكن استطاع الأطباء اكتشاف علامات ارتفاع الكوليسترول على وجه الإنسان، بحسب «سبوتنيك».

هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالممكلة المتحدة «NHS» عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، كشفت الأمر.

وأكدت أن ارتفاع الكويسترول في الدم لا يؤدي إلى ظهور أي أعراض، ولكن يمكن أن يستطيع الفرد اكتشاف إصابته من خلال بعض العلامات.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

وفقًا لأكاديمية الأمراض الجلدية «AAD»، فظهور خطوط من اللون الأصفر أو البرتقالي على الجلد يشير إلى الإصابة بارتفاع الكوليسترول.

حيث تشير الأكاديمية إلى أن ظهورها يعني أن هناك مستويات من الكوليسترول تحت الجلد.

هذه العلامات تظهر في أماكن متفرقة من أنحاء جلد الإنسان، فمن الممكن أن تظهر بجانب العين أو على راحة اليد.

وأحيانًا الجزء الخلفي من أسفل الساق والتي تسمى منطقة «العرقوب»، ويجب فصحها فورًا بعد اكتشافها، كما أنها غير مؤلمة إطلاقًا.

كما أن هناك أعراض أخرى مثل إصابة الشخص بزيادة مفاجئة في الوزن أو الإصابة بمرض السكري أو تجاوز سن الأربعين.

كما أنه من الممكن أن يكون وراثيًا خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

لأن هذه الحالات ستزيد بشكل كبير من الإصابة بالكويسترول، وفقًا لـ«هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالممكلة المتحدة».