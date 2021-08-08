كيف تحمى بطارية هاتفك من الانفجار بسبب الحرارة ؟.. تجنب هذه الأخطاء

الحرارة وارتفاعها يسببان أمورا خطيرة للجسم فما بالك بالأجهزة التكنولوجية فالأمر أصبح مخيفا لمستخدمي الهواتف المحمولة من انفجار شاحن الهاتف نتيجة الحرارة الشديدة، مما يعرض بعض الأشخاص للأذى.

ونظرًا لأن الهواتف الذكية، أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، نستخدمها في كافة الأوقات.

ولأن كل أمر إيجابي يحمل جانبا سلبيا ينبغي تجنبه، فإن انفجارات شواحن الهاتف المحمول أو البطاريات من أكثر الأمور المرعبة لدى المستخدمين.

لذا هناك بعض المحاذير التي ينبغي تجنبها، وفقا لما ذكره موقع «gizbot» المتخصص في رصد كافة الأمور التكنولوجية.

– لتجنب انفجار الشاحن أو بطارية الهاتف، عليك الابتعاد عن شحن الهاتف لفترة أطول من اللازم من خلال ترك الهاتف على الشاحن لمدة كبيرة بعد اكتمال الشحن.

ويعد من أبرز الأمور الخاطئة التي يرتكبها البعض، هي ترك الهاتف على الشاحن والذهاب إلى النوم.

ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الشاحن والبطارية وانفجار أحدهما.

– الأمر الثاني يتمثل في ضرورة الابتعاد عن وضع شيء على هاتفك أو الشاحن أثناء عملية الشحن.

لأنه قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وحدوث انفجار.

– تجنب استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن.

لأن تلك الأشياء تساهم في زيادة وقت عملية الشحن مما يرفع من درجة حرارته ويسبب الانفجار.

– عليك الابتعاد عن شحن الهاتف أثناء وضعه على لوحة القيادة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

لأن تزيد من درجة حرارة الشاحن وبطارية الهاتف مما يعرضهما للاحتراق.

– قم بإزالة غطاء الهاتف «الجراب» أثناء عملية الشحن.

إذا كانت حافظة هاتفك قيد التشغيل أثناء شحنه، فلن يكون تبديد الحرارة فعالاً كما ينبغي، لذلك من المستحسن إزالة الغطاء عند شحن هاتفك.