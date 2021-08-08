رئاسة شؤون الحرمين تعلن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل

البلاد : متابعات

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عـبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف عدد من الوكـلاء، والوكلاء المساعدين بالرئاسة تضمن لأول مرة تكليف سيدتين وذلك ضمن حـزمة من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

وتضمنت الهيكلة الجديدة تكليف 4 مساعدين للرئيس، وعدد من المستشارين والوكلاء بالرئاسة، وعدد من الوكلاء المساعدين:

-تكليف الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مساعدًا للرئيس للشؤون النسائية ومستشاراً للرئيس العام

-تكليف الدكتورة العنود بنت خالد العبود مساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية.

-تكليف الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعدًا للرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين.

– تكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعداً للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.