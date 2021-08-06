الحر الشديد.. كيف تواجه درجات الحرارة العالية في فترات الصيف؟

الحر الشديد معاناة الملايين حول العالم وخاصة في البلاد العربية، خلال هذه الأيام، ويتساءل الجميع عن الأطعمة والمشروبات القادرة على مواجهة الحر.

ومن أجل تقليل الشعور بانخفاض درجات حرارة، يوجد عامل مرتبط بالطعام الذي نحصل عليه، بحسب ما ذكره موقع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

إذ أوضحت أن يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تبرد أو تسخن الجسم.

وتعد المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء هي الأفضل عند الرغبة في أن تبقى باردًا.

ومن بينها: «الخيار، الفراولة، البطيخ، الكوسة، الأناناس، المانجو، الفلفل الأخضر، البرتقال، الخس، الكرفس».

وعلى غير المعروف، يولد الآيس كريم درجات حرارة مرتفعة.

كذلك سبق وأوضح العالم بيتر بوورتفليت، من جامعة «كوينزلاند» الأسترالية، أن أجسادنا تولد الحرارة عند محاولة هضم الآيس كريم والأطعمة المماثلة.

وأضاف «في حين أنه قد يبدو من المنطقي أن إدخال شيء بارد، مثل الآيس كريم، إلى المعدة.

وهو من شأنه أن يساعد على تقليل درجة الحرارة لكن هناك ما هو متوقع».

وتابع «بيتر» أن تأثير التبريد الأولي يتم استبداله بسرعة بالحرارة الناتجة عن العمليات الهضمية اللازمة لتحطيم المغذيات في الآيس كريم.

كذلك يؤدي هضم الطعام الغني بالسعرات الحرارية إلى زيادة درجة حرارة الجسم»

ويعد أفضل شيء يمكن تناوله للتغلب على الحرارة، بخلاف الخضراوات والفواكه هو شرب الكثير من الماء.