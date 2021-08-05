درجات الحرارة المرتفعة.. 5 فوائد مهمة للصحة العامة في الحر الشديد

درجات الحرارة المرتفعة والقاسية تشعر الجميع بالإجهاد والإرهاق بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لشرب المياه والجلوس في مكان رطب جيد التهوية.

لكن رغم الضيق فإن هناك فوائد للطقس الحار لا يعرفها الكثيرون، إذ أنه يفيد في صحة الإنسان الجسدية والعقلية أيضا، وفقا لما ذكرته صحيفة «مترو» البريطانية.

وشرحت «جوي ريسك» المدربة الصحية البريطانية الشهيرة، أنه هناك فوائد صحية عديدة للموجة الحارة لا يعرفها الأشخاص، وهي كما يلي:

5 فوائد مذهلة لدرجات الحرارة العالية

فيتامين د

عندما يقضي الناس وقتًا في الخارج، خاصةً عند غروب الشمس في الطقس الحار، يبدأ جسمهم في إنتاج احتياجاته الكافية من فيتامين «د».

الذي يساعد في تقوية العظام وتوحيد لون البشرة، كما أنه يرتبط بفقدان دهون البطن.

تحسين المزاج

لا يقتصر دور أشعة الشمس وتحديدا في الموجات الحارة، على إفراز هرمون «السيروتونين» المسؤول عن السعادة فحسب.

بل يؤدي أيضًا إلى إفراز هرمونات أخرى، تُعرف باسم «الإندورفين» وترتبط بالهدوء العام والشعور باكتئاب أقل ومزاج أكثر سعادة.

وتبدأ الصحة النفسية في التحسن تلقائيا في الموجات الحارة بسبب التعرض للشمس.

وبحسب «ريسك»، يُعتقد أيضًا أن الاضطراب العاطفي الموسمي له صلة بنقص ضوء الشمس.

ويحدث هذا النوع من الاكتئاب عندما يؤدي عدم التعرض لأشعة الشمس إلى انخفاض مستويات السيروتونين لدى الشخص.

النوم الصحي

خلا الطقس الحار أو الموجات الحارة تكون آشعة الشمس أكثر حدة من الأيام العادية.

وضوء الشمس الذي يصل للعينين في الصباح الباكر يرسل إشارات إلى المخ لإيقاف إنتاج «الميلاتونين».

وهو هرمون يساعد على النوم عبر إجبار الشخص على التثاؤب، وعندما ينتج الجسم «الميلاتونين» بشكل مفرط خلال يبدأ الناس في الشعور بالنعاس.

ولذلك فأن الطقس الحار يساعد على ظبط موازين الجسم والراحة في الليل والنوم الهادئ.

خفض ضغط الدم

وجد باحثو جامعة إدنبرة في إحدى الدراسات أن أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على خفض ضغط الدم، يتم إطلاقه في الأوعية الدموية بمجرد أن يلامس ضوء الشمس الجلد.

وخاصة في الطقس الحار جيث تزيد كمية ضوء الشمس التي يتعرض لها الشخص.

ومن خلال خفض ضغط الدم، يقل أيضا خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

تقوية جهاز المناعة

يساعد التعرض لأشعة الشمس في الأيام الحارة بفصل الصيف، على قمع جهاز المناعة المفرط النشاط، وهذا هو السبب في أن ضوء الشمس يستخدم أحيانًا لعلاج أمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية، حيث تزداد خلايا الدم البيضاء أيضًا مع التعرض لأشعة الشمس.

ويحسن الطقس الحار الجهاز للمناعي للجسم ويقويه ما يجعله مؤهلا لمحاربة كافة أشكال العدوى.