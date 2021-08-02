القهوة المحببة للملايين.. تناولها في هذا الوقت خطر على الصحة العامة

القهوة هي المشروب المثالي للملايين والبعض قبل بدء عملهم يحرصون على تناول فنجان القهوة.

لينقذهم من حالة الخمول والكسل التي من الممكن أن يدخلوا فيها.

ولكن يستاءل الكثيرون منهم عن معرفة الوقت المناسب لشرب البن.

خاصة أن الجسم يفرز بعض الهرمونات التي تساعد على منحه الطاقة الكافية لليقظة.

وبحسب موقع ألوان فإنه لا يوجد وقت معين لشرب القهوة، ولكن يحظر تناولها قبل النوم بساعتين.

لأن مفعولها يستمر لمدة 3 ساعات، وتجعل الجسم في حالة نشاط، كما أنها تسرع من ضربات القلب.

هذا الأمر ما يؤدي إلى مشاكل أثناء النوم.

وبحسب التقرير يتضح أن تأثير «النسكافيه»، أقوى من البن التي تظل 3 ساعات فقط، بينما «النسكافيه» يظل عدد ساعات أقل.