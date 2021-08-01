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161 وحدة سكنية لأسر الأيتام بحفر الباطن

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1442 هـ       1 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حفر الباطن- واس

سلمت جمعية رعاية الأيتام تراؤف بمحافظة حفر الباطن بالشراكة مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، منذ الـ 23 من شهر أكتوبر من عام 2019 م، 161 وحدة سكنية استفاد منها 1090 فرداً من مستفيدي الجمعية .

وأكدت الجمعية حرصها على تنمية الأسر المستفيدة ومساعدتها على النهوض ذاتيًا بما يحقق الاكتفاء الذاتي لها، وتوفير السكن الملائم لمستفيديها ومساعدتهم وتمكينهم لتحقيق بيئة مدنية فاعلة، وتوفير مساكن تنموية شاملة المرافق والإنشاءات تكاملًا مع أهداف برنامج التحول الوطني، وذلك ضمن حزمة من البرامج والمبادرات التنموية الشمولية للأسر المستفيدة تتمثل في أكثر من 86 خدمة ومبادرة لتحقيق تمكين تنموي مؤثر.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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