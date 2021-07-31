لماذا يكون الحليب أبيض اللون.. ومتى يصبح أصفر أو أزرق!

الحليب واللبن من الأطعمة التي لا غنى عنها لأجسام الملايين من البشر، إذ يحرص الجميع دائما على شربه أو إدخاله في الأطعمة وأصناف الحلوى المختلفة.

ويوفر الحليب عناصر التغذية المتكاملة التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكن هل تساءلت يوما عن سر اللون الأبيض للحليب؟.

سر لون اللبن الأبيض

تساهم المركبات الكيمائية التي يتكون منها الحليب في إعطائه اللون الأبيض الصافي.

وسر اللون الأبيض للبن يرجع إلى كونه يعكس جميع الأطوال الموجية للضوء ولا يمتص أي لون بسبب خصائصه الانعكاسية.

والجزيئات الموجودة في اللبن مثل «الكازين ومركبات الكالسيوم والدهون»، كلها بيضاء اللون.

بالإضافة إلى ذلك فإن محتوى الماء في اللبن يصل حتى 87٪، وهو عديم اللون أيضًا.

ما يساعد الحليب ككل في عكس الضوء وإعطائه بنية غير شفافة، وفقا لـ«food.ndtv» و«Live science» .

ولن يكون اللبن أبيض إذا امتصت الجزيئات كل الألوان، وليس كل الحليب أبيض.

البعض له ظل خفيف مصفر أو مزرق اعتمادًا على محتوى البروتين والدهون الموجودة فيه.

متى يكون لون اللبن مائلا للزُرقة؟

وسيكون له مسحة زرقاء طفيفة عندما يكون وجود «الكاروتين» وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون منخفضًا. ويسمى هذا التأثير المزرق أيضًا بـ«تأثير تيندال».

متى يكون لونه أصفر؟

ويكون لونه أبيض مائلا للاصفرار، عندما تكون مستويات الكاروتين مرتفعة، وأي نوع من العلف يتم تقديمه للبقرة والجاموس والماعز يؤثر إلى حد ما على مستوى الكاروتين فيه.