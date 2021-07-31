كيف تحضرين كيراتين طبيعي في منزلك لفرد وتنعيم شعرك؟

أصبح “الكيراتين” هذه الأيام الشغل الشاغل لأغلبية الفتيات لأنه يعطي للشعر نعومة ويجعله مفروداً أغلب الوقت، ولكنهم يجهلون الآثار الجانبية التي يتركها على الشعر ويسبب له أضرار كبيرة ولن يعود الشعر كما كان في السابق، فالمواد الصناعية مهما كانت نتائجها ممتازة إلا أنها تؤثر سلبياً في المستقبل على الشعر.
فمن أكثر الآثار الجانبية التي يسببها “الكيراتين” هو تساقط الشعر بشكل أكبر بكثير من السابق وأيضاً يسبب تقصفه وتلف أطرافه، ولذلك أحضرنا لكم وصفة طبيعية لها نفس تأثير الـ “كيراتين” الصناعي وهي غير مكلفة، ولها تأثير سريع ونتائجها ممتازة، وهذا الـ “الكيراتين” الطبيعي يتكون من الموز والحليب والعسل.
المكونات:
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2 موزة مهروسة.
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نصف كوب من الحليب.
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2 ملعقة عسل نحل.
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زبدة شيا أو أي نوع من أنواع الزيوت التالية : سمسم ، أرجان، زيتون، جوجوبا، جوز هند، جرجير أو عين جمل.
الطريقة:
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قبل وضع هذه الوصفة عليكم بغسل شعركم جيداً.
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الآن نضع الحليب و العسل والموز والزيت في الخلاط ونخلطه جيداً حتى نحصل على مزيج كريمي متجانس.
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ثم نقوم بتوزيع المزيج على الشعر وتأكدوا وصوله من الجذور حتى الأطراف.
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بإستخدام الكيس البلاستيكي يتم تغطية الرأس وربط قطعة قماش أو “طرحة” فوق الكيس وإبقاء الخلطة على الرأس لمدة تقريباً ساعتين.
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بعد إنقضاء الوقت يتم غسل الشعر في البداية بالماء فقط ، وبعدها يتم إستخدام البلسم.
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يتم تنشيف الشعر جيداً وتمشيطه بالفرشاة.