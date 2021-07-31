زيت اللبان العلاج الذهبي لجميع مشاكل البشرة!

يُجمع أطباء الجلد أن اللبان رائع للبشرة الدهنية، وهو يُسمّى العلاج الذهبي لها، بفضل خصائصه. ولهذا الزيت الكثير من الفوائد العملية للتجميل.
تقول الدكتورة ريتا لينكنر، طبيبة أمراض جلدية معتمدة من مجلس الإدارة في مدينة سبرينغ ستريت للأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: “للبان خصائص طبيعية، واكتشافه للعناية بالبشرة يضاهي إكتشاف آبار النفط لقوته في شدّ الجلد”.
ويُجمع أطباء الأمراض الجلدية على فوائد اللبان الأخرى، التي تشمل القدرة على تقوية الجلد ومضاعفة مرونة، وكسبه مناعةً قوية ضد البكتيريا أو العيوب. ويمكن إختصار فوائده بالتالي:• يساعد على تنظيم إفرازات البشرة، ويهدّئ ويقلل الإلتهاب.
• يساعد في منع تكوين حب الشباب بفضل أحماض البوزويليك الذي يحتويه، والذي يمكن أن يقتل البكتيريا المرتبطة بحب الشباب.
• يعمل على الحدّ من التجاعيد.
• يّحفّز تجديد الخلايا ويحمي الخلايا القديمة أيضًا من التلف.
• يعمل على شدّ بشرة الوجه، ويعطّرها بالروائح الزكيّة، ما يجعلها مفعمة بالحيويّة.
• يشدّ الأماكن المترهلّة، بخاصة تحت العينين.