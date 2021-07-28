الرياضة

فاران ينتقل رسميًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ذو الحجة / 1442 هـ      28 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
فاران ينتقل إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي الثلاثاء 27 يوليو، عن انتقال مدافعه الفرنسي رافائيل فاران إلى نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد إلى صيفية عام 2025، بينما تم تأجيل تقديم اللاعب مع ناديه الجديد بسبب إجراءات فيروس كورونا في إنجلترا.

 

وأسدل فاران الستار على مسيرته مع ريال مدريد الممتدة منذ عام 2011 عندما وفد إلى صفوفه قادمًا من نادي لينس الفرنسي.

 

لم يحدد ريال مدريد قيمة صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد في البيان، وتشير تقارير إلى أنها بين 40 إلى 60 مليون يورو.

 

 

وحصد رافائيل فاران البالغ 28 عامًا، 18 لقبًا مع النادي الملكي أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني في 3 مناسبات.

 

سيكون فاران ثاني صفقات مانشستر يونايتد القوية التي يبرمها هذا الصيف، بعد التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

 

ويبدأ مانشستر يونايتد موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل بملاقاة ليدز يونايتد بملعب أولدترافورد.

 

 

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