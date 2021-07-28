فاران ينتقل رسميًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي الثلاثاء 27 يوليو، عن انتقال مدافعه الفرنسي رافائيل فاران إلى نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد إلى صيفية عام 2025، بينما تم تأجيل تقديم اللاعب مع ناديه الجديد بسبب إجراءات فيروس كورونا في إنجلترا.

وأسدل فاران الستار على مسيرته مع ريال مدريد الممتدة منذ عام 2011 عندما وفد إلى صفوفه قادمًا من نادي لينس الفرنسي.

لم يحدد ريال مدريد قيمة صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد في البيان، وتشير تقارير إلى أنها بين 40 إلى 60 مليون يورو.

Gracias, @raphaelvarane.

💫 4x @LigadeCampeones

🌍 4x Mundial de Clubes

🔝 3x Supercopa de Europa

🏆 3x @LaLiga

👑 1x Copa del Rey

🇪🇸 3x Supercopa de España#HalaMadrid pic.twitter.com/Jfut8KWiWB — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2021

وحصد رافائيل فاران البالغ 28 عامًا، 18 لقبًا مع النادي الملكي أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني في 3 مناسبات.

سيكون فاران ثاني صفقات مانشستر يونايتد القوية التي يبرمها هذا الصيف، بعد التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

ويبدأ مانشستر يونايتد موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل بملاقاة ليدز يونايتد بملعب أولدترافورد.

After Signing Jodan Sancho And Rapheal Varane Manchester United Is Just 5 Miles Away From The English League Cup Trophy Next Season 😂😂 pic.twitter.com/aa2v00MmYc — King Chelsea Ug 🇺🇬🌟 (@ug_chelsea) July 27, 2021

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