طوكيو 2020: فرنسا تكسر سطوة أمريكا على كرة السلة الأولمبية

حققت فرنسا فوزًا تاريخيًا على أمريكا بنتيجة 83-76 اليوم الأحد في منافسات كرة السلة رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وألحقت الديّكة أول خسارة لأمريكا على مستوى الدورات الأولمبية منذ 17 عامًا، إذ ترجع آخر سقوط للأمريكان إلى دورة أثينا 2004.

France snaps the U.S. men's 25-game winning streak in the Olympics and wins 83-76. It's the 1st loss for Team USA men's basketball in the Olympics since 2004 when it fell to Argentina in Athens. pic.twitter.com/78v2cxLUuC — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 25, 2021

وبعد 25 فوز متتالي، جاء الدور على أزرق أوروبا لينهي السطوة الأمريكية الأولمبية في صالة “سايتاما سوبر أرينا” بالعاصمة طوكيو.

منتخب سلة الولايات المتحدة هو الأنجح في تاريخ الأولمبياد على الإطلاق، بعد أن حصد الذهب 6 مرات في آخر 7 دورات أولمبية.

So if we beat France, France beat USA and USA are ranked one in the world, does that mean… 🇬🇧🔝🤔#BritishBasketball pic.twitter.com/xTfnUHLzk9 — GB Basketball (@gbbasketball) July 25, 2021

لكنه تعرّض إلى انتكاسة غير مسبوقة بتلقيه أول خسارة منذ ما يقارب عقدين من الزمان في الأولمبياد، وأمام خصم قوي للغاية.

فرنسا كانت قد هزمت أمريكا في ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة 2019، وعادت اليوم لتكرر فوزها لكن عبر منافسات الأولمبياد.

هزيمة أبناء العم سام أمام فرنسا تاريخية بمعنى الكلمة، إذ أصبحت فرنسا أول منتخب في التاريخ يحقق فوزين متتاليين أمام أمريكا.

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