طوكيو 2020: فرنسا تكسر سطوة أمريكا على كرة السلة الأولمبية

حققت فرنسا فوزًا تاريخيًا على أمريكا بنتيجة 83-76 اليوم الأحد في منافسات كرة السلة رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وألحقت الديّكة أول خسارة لأمريكا على مستوى الدورات الأولمبية منذ 17 عامًا، إذ ترجع آخر سقوط للأمريكان إلى دورة أثينا 2004.

France snaps the U.S. men's 25-game winning streak in the Olympics and wins 83-76.

It's the 1st loss for Team USA men's basketball in the Olympics since 2004 when it fell to Argentina in Athens. pic.twitter.com/78v2cxLUuC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 25, 2021