الرياضة

طوكيو 2020: فرنسا تكسر سطوة أمريكا على كرة السلة الأولمبية

محمد ابو الوفاaccess_time16 / ذو الحجة / 1442 هـ      25 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
فرنسا تفوز على أمريكا في كرة السلة طوكيو 2020

حققت فرنسا فوزًا تاريخيًا على أمريكا بنتيجة 83-76 اليوم الأحد في منافسات كرة السلة رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

وألحقت الديّكة أول خسارة لأمريكا على مستوى الدورات الأولمبية منذ 17 عامًا، إذ ترجع آخر سقوط للأمريكان إلى دورة أثينا 2004.

 

 

وبعد 25 فوز متتالي، جاء الدور على أزرق أوروبا لينهي السطوة الأمريكية الأولمبية في صالة “سايتاما سوبر أرينا” بالعاصمة طوكيو.

 

منتخب سلة الولايات المتحدة هو الأنجح في تاريخ الأولمبياد على الإطلاق، بعد أن حصد الذهب 6 مرات في آخر 7 دورات أولمبية.

 

 

لكنه تعرّض إلى انتكاسة غير مسبوقة بتلقيه أول خسارة منذ ما يقارب عقدين من الزمان في الأولمبياد، وأمام خصم قوي للغاية.

 

فرنسا كانت قد هزمت أمريكا في ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة 2019، وعادت اليوم لتكرر فوزها لكن عبر منافسات الأولمبياد.

 

هزيمة أبناء العم سام أمام فرنسا تاريخية بمعنى الكلمة، إذ أصبحت فرنسا أول منتخب في التاريخ يحقق فوزين متتاليين أمام أمريكا.

 

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