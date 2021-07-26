تداول سهم “لوسيد” وأرباح قياسية لصندوق الاستثمارات

الرياض – البلاد

من المقرر تداول أسهم لوسيد موتورز في بورصة ناسداك اليوم الاثنين بعد أن تمت الموافقة على اندماج الشركة مع “شركة الشيكات على بياض” .

وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 60% من لوسيد، محققاً ربحاً يقارب 20 مليار دولار من استثماره البالغ 2.9 مليار دولار في لوسيد، وذلك بموجب تقديرات متوقعة لسعر السهم.

وأعلنت كل من لوسيد موتورز، وتشرتشيل كابيتال عن الصفقة في فبراير، وهي استثمار بنحو 4.5 مليار دولار في تمويل لشركة لوسيد.

وتأمل شركة تشرتشيل كابيتال الأميركية البدء في بيع سيارة لوسيد أير، وهي سيارة سيدان كهربائية فاخرة جرت صناعتها في مصنع لوسيد في ولاية أريزونا، في النصف الثاني من هذا العام.

وتتربع شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، على عرش أكبر صفقات الـ SPAC بعد إبرامها صفقة للاندماج بتقييم للكيان الجديد يصل إلى 24 مليار دولار بالنظر إلى الآفاق المستقبلية للشركة، ومع ذلك يبقى تقييم الشركة بعيدا عن تقييم تسلا التي تبلغ قيمتها السوقية 690 مليار دولار.

وتأتي هذه الصفقة لتكون أكبر صفقة ضمن فورة الاندماجات العكسية مع شركات شركة الاستحواذ لأغراض خاصة SPAC والتي كانت من نصيب لوسيد موتورز المملوكة بحصة أغلبية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أن شركة تشرتشيل كابيتال تعد ضمن شركات المصرفي الاستثماري السابق في سيتي غروب بهدف إدراج أسهمها.

وتقيم الصفقة الكيان الجديد بـ 11.7 مليار دولار مع الإشارة إلى أن التقييم المبني على التوقعات المستقبلية للشركة التي تشمل الإيرادات المتوقعة والموارد المالية الإجمالية والتدفقات النقدية يقدر بـ 24 مليار دولار.