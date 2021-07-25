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ضبط عصابة سلبت 370 ألف ريال من عملاء البنوك

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1442 هـ      25 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمتين تمثلت في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة (370,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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