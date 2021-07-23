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16 قتيلاً في مجزرة في هجوم مسلح بالكونغو الديموقراطية

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1442 هـ      23 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

قُتل 16 شخصاً في كمين نصبه عناصر مفترضون من جماعات مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة. في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وطبية الجمعة.

وقال رئيس بلدية أويشا نيكولاس كيكوكو لوكالة فرانس برس إن “الكمين حصل مساء الخميس في مرتفع على محور مايمويا وشانش-شانش. حيث يُنظّم كل خميس سوق، لدينا 16 جثة في مشرحة المستشفى العام في أويشا”.

وأكد مدير المستشفى الدكتور جيروم كونيامبيتي لفرانس برس أن “15 بالغاً هم ستّ نساء وتسعة رجال،. بالإضافة إلى طفل، قُتلوا جميعاً بالرصاص” أثناء عودتهم من السوق.

ibrahim

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