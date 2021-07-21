صحة و عافية متابعات كيف يمكنك الوقاية من القدم السكري؟ طبيب يجيب

يعاني الكثيرون من مرضى سكر الدم بالقدم السكري ، فهى تعد من أبرز مضاعفاته وتحدث نتية انسداد الأوعية الدموية والشرايين الموجودة في القدم، بسبب تراكم الدهون والكالسيوم على جدرانها، وقد تتفاقم الحالة إلى حد البتر في حالة عدم الاهتمام بالعلاج فور اكتشاف الاصابة. ولقد التقت صحيفة البلاد بـ أخصائي الغدد الصماء والسكر والتغذية الإكلينيكية الطبيب محمد ممدوح ليقدم بعض النصائح للوقاية من القدم السكري. في البداية أوضح محمد ممدوح أعراض القدم السكري التي تتمثل في تغير لون الجلد، حيث يصبح مائلا للزرقة، نتيجة عدم وصول الدم إليه، والشعور بخدلان ووخز في القدم، بالاضافة إلى تورم الأنسجة المصابة، ارتفاع في درجة حرارة القدم المصابة، قد يصحب ذلك أيضا خروج إفرازات ذات رائحة كريهة من القدم المصابة، وتأخر التئام الجروح. أما عن طرق الوقاية ، فأكد أخصائي الغدد الصماء والسكر أن ضبط معدلات سكر الدم والمواظبة على تناول جراء العلاج من العوامل الهامة للوقاية من الاصابة بالقدم السكري. إجراء تحليل تراكمي كل ثلاث أشهر ، وضبط مستويات الكوليسترول في الدم لتجنب الاصابة بتصلب الشرايين وترسب الدهون على جدران الأوعية الدموية ، شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم لتحسين عملية تدفق الدم في الشرايين . ويفض ممارسة الرياضة أو بعض التمارين البيسطة لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، بالاضافة إلى اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن وغني بكل العناصر الغذائية، والاقلاع عن التدخين لأنه يسبب تصلب الشرايين تجنب ارتداء الاحذية الضيقة وارتداء الانواع الطبية والمريحة، والعناية بنظافة القدمين باستمرار، وتجفيفها برفق ، وقص الأظافر بحذر، لتجنب التعرض للجروح، وترطيب القدم باستمرار تجنبا لجفافها.