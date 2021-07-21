بايرن ميونيخ يضع “نظامًا صارمًا” لرواتب اللاعبين

ذكرت يومية “بيلد” الألمانية أن نادي بايرن ميونيخ وضع نظامًا جديدًا لرواتب لاعبي الفريق تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة جراء تفشي حائجة كورونا.

مدير الكرة أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش تمكنا من التوصل إلى نظام يُقسّم من اللاعبين إلى 4 فئات بحسب قيمة الراتب السنوي.

من المعروف عن بايرن ميونيخ أنه لا يمنح رواتب هائلة للاعبين على نقيض باريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي والأندية الإنجليزية عمومًا.

وقال الرئيس السابق أولي هونيس في العام 2017 عن سياسة النادي في الرواتب والصفقات: “لن أدفع 100 مليون لجلب لاعب وإن كنت امتلك المبلغ”.

سياسة بايرن ميونيخ الجديدة في الرواتب

تحصل الفئة الأولى على راتب سنوي من 15 إلى 20 مليون يورو، هم روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر ومانويل نوير وليروي ساني.

الفئة الثانية يبلغ راتبها من 10 إلى 15 مليون يورو، أبرز لاعبي هذه الفئة هم جوشوا كيميتش وكينغسلي كومان وسيرجي غنابري.

الفئة الثالثة وتحصل على راتب من 5 إلى 10 ملايين يورو سنويًا، يتقدم هذه الفئة الثنائي الدولي الألماني ليون جوريتسكه ونيكلاس زوله.

المجموعة الرابعة وتحصل على 5 ملايين يورو سنويًا فأقل، ويمثلها اللاعبين الشباب وأبرزهم جمال موسيالا وجوشوا زكيرزي.

لا أحد سيكسب فوق 20 مليون يورو سنويًا في بايرن ميونيخ، وهو نظام صارم وضعه النادي حديثًا للحد من المصروفات.

Robert Lewandowski and Thomas Müller is the greatest strike partnership of the last decade. The understanding between these two is out of this world. Long live Müllerdowski…❤️ pic.twitter.com/pXnxJiBF9E — Jilshie (@GoretzkaGeek) July 20, 2021

ما رواتب نجوم كرة القدم؟

وفقًا ليومية “ديلي ميل” الإنجليزية فإن قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي يحصل على 100 مليون يورو راتبًا سنويًا.

يليه كريستيانو رونالدو الذي يتحصل على 50 مليون يورو من يوفنتوس الإيطالي، ثم نيمار بـ35 مليون يورو من باريس سان جيرمان.

هناك أيضًا الفرنسي أنطوان غريزمان من برشلونة (33 مليون يورو) و الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد (32 مليون يورو).

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