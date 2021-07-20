الصحة: الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة

مكة المكرمة : عادل بابكير
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل اليوم أي حالات مصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، فيما لم تُسجل أي وفيات بين حجاج بيت الله الحرام ولله الحمد.
وقال خلال المؤتمر الصحفي لموسم حج هذا العام الذي عقد اليوم في العوالي بمكة المكرمة بمشاركة المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن سعيد ، ” استقبلت القطاعات الصحية حتى الآن مجموعة من الحالات أبرزها استقبال العيادات لـ 651 حالة , فيما تم تنويم 26 حالة ، وراجع أقسام الطوارئ 396 حالة ، فيما أصيب عدد 37 شخصاً بالإجهاد الحراري، وأجريت 6 عمليات قسطرة قلبية ناحجة ولله الحمد” .
🎥 المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الصحة لـ"#البلاد": الخدمات مستمرة وكافة الجهود متضافرة لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام https://t.co/ZRRRqHSIPn#بسلام_آمنين #الحج pic.twitter.com/b44nNH9Ibg
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 20, 2021