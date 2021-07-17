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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من سلطان عُمان

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1442 هـ      17 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم، من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأعرب جلالته خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة.

كما هنأ جلالته، خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، جلالته على مشاعره الأخوية، وبادله التهنئة بهذه المناسبة الفضيلة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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