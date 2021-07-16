ميسي ينجو من فخ “بلاغ” الاحتيال وغسيل الأموال

قرر القضاء الأرجنتني حفظ البلاغ المقدم ضد قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي والذي أُتهم فيه بالاحتيال وغسيل الأموال.

قبل 3 سنوات، تلقت مؤسسة ميسي في دولة سيراليون تبرعات مالية ضخمة من أجل مواجهة وفيات الأطفال، قبل أن يتوقف المشروع وينهار بشكل فجائي بسبب تفشي وباء “إيبولا” في الدولة الإفريقية، وتنفك الشراكة الوشيكة مع رجل الأعمال الأرجنتيني فيديريكو ريتوري.

واتهم السيد ريتوري ميسي بالاحتيال وغسيل الأموال عبر مؤسسته بعد أن تلقي مبالغ ضخمة من التبرعات والاستيلاء عليها.

No permitamos que enfermen. Desde la @fundacionmessi nos sumamos a @UNICEFargentina para que los niños y las niñas estén sanos gracias a una buena alimentación. Ellos importan siempre, y cada minuto cuenta. Da tu apoyo en https://t.co/rzaslO62aE #ElegíCreer pic.twitter.com/qFkqCZvE74 — Fundación Leo Messi (@fundacionmessi) June 5, 2020

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لكن القضاء أمر بحفظ البلاغ المقدم من ريتوري وقال نصًا عبر قاضية المحكمة الوطنية أنا تاردون إن كل هذه التهم ليس لها أساس.

وتحقق الشرطة على مدار العامين والنصف الأخيرين في بلاغ ريتوري ضد ميسي عبر سلسلة استجوابات وتقصي حقائق بدقة وتعقيد.

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