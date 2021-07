يورو 2020: ركلات الترجيح تصعد بإسبانيا إلى نصف النهائي

بات منتخب إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020 بتغلبه على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

الوقتان الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن عادل شيردان شاكيري الكفة في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، بصافرة من الإنجليزي مايكل أوليفر ووسط 30 ألف مشجّع.

