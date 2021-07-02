يورو 2020: ركلات الترجيح تصعد بإسبانيا إلى نصف النهائي

بات منتخب إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020 بتغلبه على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

الوقتان الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن عادل شيردان شاكيري الكفة في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، بصافرة من الإنجليزي مايكل أوليفر ووسط 30 ألف مشجّع.

🇪🇸 Spain will play Belgium or Italy for a place in the #EURO2020 final! — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح بفضل حارس سويسرا يان سومر الذي تصدّى لـ10 تصويبات ضده، وهو الرقم الأعلى بالبطولة.

في ركلات الترجيح أهدر المنتخب السويسري 3 ركلات من أصل 4، في حين أن منتخب إسبانيا سجّل 3 من أصل 5 ركلات.

🇨🇭 Sommer denies Moreno! We're 15 minutes away from penalties…#EURO2020 pic.twitter.com/cUFZxZkFPb — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

منتخب الماتادور الإسباني حقق لقب بطولة كأس أمم أوروبا في آخر مناسبتين وصل خلالهما إلى النهائي، في 2008 و2012.

وتلعب إسبانيا في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مباراة إيطاليا وبلجيكا التي تقام سهرة اليوم الجمعة.

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