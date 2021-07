سانشو ينتقل رسميًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس عن التعاقد مع جادون سانشو بشكل رسمي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

طبقًا لبيان النادي الرسمي، فإن سانشو سيكون لاعبًا لمانشستر يونايتد في الأعوام الخمسة المقبلة، بعقد يمتد إلى صيفية 2026.

وكلّفت صفقة سانشو خزائن يونايتد 101 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي بعد هاري ماغواير (110 مليون يورو).

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽. We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021

ومنح النادي الرقم “7” الخاص بعظماء مانشستر يونايتد إلى سانشو بعد إقناع المهاجم إدنسون كافاني بالتنازل عنه للموهوب الصغير.

الجناح الهجومي فائق السرعة (21 عامًا) يشارك في الوقت الحالي مع المنتخب الإنجليزي في مسابقة كأس أمم أوروبا 2020.

وسينضم اللاعب إلى الجولة التحضيرية لمانشستر يونايتد استعدادًا للموسم الجديد، عقب انتهاء مشاركته في المسابقة الأوروبية.

سانشو كان قد انتقل إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي صيفية 2017 برسم مالي بلغ نحو 8 ملايين يورو.

Finally Jadon Sancho to Manchester United is happening. His record in the Bundesliga: 2017-18: 1 goal 4 assists – 12 Apps 2018-19: 12 goals 14 assists – 34 Apps 2019-20: 17 goals 16 assists – 32 Apps 2020-21: 8 goals 11 assists – 26 Appspic.twitter.com/4Ae4tioWuY — Comeback Kings. We have Sancho (@ElijahKyama) June 30, 2021

وبعد 4 مواسم ناجحة بكل المقاييس مع دورتموند، سيعود جادون إلى إنجلترا عبر العدو اللدود لسيتي “مانشستر يونايتد”.

سانشو هو أحد 5 لاعبين فقط في أوروبا في العقد الماضي سجّلوا 15 هدفًا فأكثر وصنعوا مثلهم فأكثر في نفس الموسم.

بصفة إجمالية سجّل اللاعب 50 هدفًا وقدّم 64 تمريرة حاسمة مع بوروسيا دورتموند خلال 137 مباراة في جميع البطولات.

In the last decade, 𝙤𝙣𝙡𝙮 five players to have recorded 15+ goals 𝙖𝙣𝙙 15+ assists in the 𝙨𝙖𝙢𝙚 league campaign… 🇧🇪 Eden Hazard (2)

🇦🇷 Lionel Messi (4)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇺🇾 Luis Suárez

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho Elite company 🌟 pic.twitter.com/xzqjCcjdcf — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 1, 2021

