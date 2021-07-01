الرياضة

سانشو ينتقل رسميًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time22 / ذو القعدة / 1442 هـ       1 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
سانشو ينتقل إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس عن التعاقد مع جادون سانشو بشكل رسمي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

 

طبقًا لبيان النادي الرسمي، فإن سانشو سيكون لاعبًا لمانشستر يونايتد في الأعوام الخمسة المقبلة، بعقد يمتد إلى صيفية 2026.

 

وكلّفت صفقة سانشو خزائن يونايتد 101 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي بعد هاري ماغواير (110 مليون يورو).

 

 

ومنح النادي الرقم “7” الخاص بعظماء مانشستر يونايتد إلى سانشو بعد إقناع المهاجم إدنسون كافاني بالتنازل عنه للموهوب الصغير.

الجناح الهجومي فائق السرعة (21 عامًا) يشارك في الوقت الحالي مع المنتخب الإنجليزي في مسابقة كأس أمم أوروبا 2020.

 

وسينضم اللاعب إلى الجولة التحضيرية لمانشستر يونايتد استعدادًا للموسم الجديد، عقب انتهاء مشاركته في المسابقة الأوروبية.

 

سانشو كان قد انتقل إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي صيفية 2017 برسم مالي بلغ نحو 8 ملايين يورو.

 

 

وبعد 4 مواسم ناجحة بكل المقاييس مع دورتموند، سيعود جادون إلى إنجلترا عبر العدو اللدود لسيتي “مانشستر يونايتد”.

 

سانشو هو أحد 5 لاعبين فقط في أوروبا في العقد الماضي سجّلوا 15 هدفًا فأكثر وصنعوا مثلهم فأكثر في نفس الموسم.

 

بصفة إجمالية سجّل اللاعب 50 هدفًا وقدّم 64 تمريرة حاسمة مع بوروسيا دورتموند خلال 137 مباراة في جميع البطولات.

 

 

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