السدحان يزور برامج “موهبة 2021” بجامعة المؤسس

جدة – ياسر بن يوسف

قام نائب أمين عام مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لخدمات الموهوبين الدكتور باسل بن عبدالله السدحان اليوم. بجولة تعريفية لبرنامج موهبة الصيفي “موهبة 2021” المقامة في شطري الطلاب والطالبات بجامعة الملك عبد العزيز،. بمشاركة 222 موهوب وموهوبة من طلبة التعليم العام في المجالين البحثي والأكاديمي. وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وبدأت الزيارة بجولة بعمادة شؤون الطلاب وكلية الهندسة وكلية العلوم،. بحضور رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي “موهبة 2021” الدكتور إقبال إسماعيل. واطلع نائب أمين عام “موهبة” لخدمات الموهوبين على برنامج موهبة للطلاب الموهوبين. والذي شمل على 7 مسارات علمية واستمع للطلاب المشاركين. والبالغ عددهم 86 موهوبًا وما يقدم لهم من برامج إثرائية متنوعة ومدى استفادتهم منها.

وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي، على أهمية الزيارة والتي تأتي تأكيدًا على الاهتمام الذي توليه “موهبة” بالموهوبين والموهوبات. مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى يكون الطالب متعلماً نشطاً تتمحور حوله جميع عمليات التعليم والتعلم،. حيث سخرت الجامعة كافة إمكانياتها من كفاءاتها الأكاديمية ومختبراتها البحثية وأجهزتها العلمية وكوادرها الفنية، لتنمية قدراتهم وتوجيههم. بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وإبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.

وأفاد رئيس البرنامج الإثرائي البحثي الصيفي للطلاب الدكتور أحمد مرزا أن البرنامج البحثي أتاح الفرصة للموهوبين والبالغ عددهم 6 موهوبين الفرصة لهم واكسبهم قدرات وامكانات علمية في مجال البحث العلمي بالإضافة إلى الجوانب المهارية.

بعد ذلك اطلع نائب أمين عام “موهبة” لخدمات الموهوبين على برنامج موهبة الصيفي الاثرائي البحثي “موهبة 2021” للطالبات الموهوبات وذلك بمركز الملك فهد للأبحاث الطبية حيث أوضحت رئيسة البرنامج نائبة المشرف على مركز الموهبة والإبداع الدكتورة فاتن بنت عبد الله البريكان أن البرنامج يستهدف 31 طالبة موهوبة في التعليم العام وأنه يركز على المسار البحثي، من جانبها بينت رئيسة برنامج الإثرائي الصيفي الاكاديمي للطالبات الدكتورة منى غنيم الحربي أن البرنامج الأكاديمي شاركت فيه 99 موهوبة وأشرف عليه نخبة من هيئة أعضاء التدريس بالجامعة.

واختتمت الجولة بعقد اجتماع برئاسة نائب أمين عام مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لخدمات الموهوبين الدكتور باسل بن عبداللع السدحان وحضور رؤساء برامج موهبة الصيفية وذلك بمركز الملك فهد للأبحاث الطبية.