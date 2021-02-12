اذا كنت تعاني من تشنج عضلات الساقين؟ هذه الأسباب والحلول

يصاب العديد من الأشخاص بمشكلة تشنج عضلات الساقين خصوصا أثناء النوم، ويفسر الطبيب الفرنسي جان دي لوي دوكاسيه أن أسباب هذه المشكلة تعود إلى النوم بوضعية غير مريحة، أو الشعور بالبرد، وممارسة الرياضة القاسية قبل ساعات قليلة من موعد الذهاب إلى السرير ، وعدم تناول كمية كافية من الماء خلال ساعات النهار.
بالإضافة إلى نقص المغنسيوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم، فضلا عن تناول بعض أنواع الأدوية وخصوصا تلد المدرة للبول أو التي تحتوي على الكورتيزون أو المهدئة للأمعاء.
ومن أجل التخلص من هذه المشكلة ، يقترح دوكاسيه بعض الحلول ومنها دفع العضلات إلى الاسترخاء ن ووضع القدم على الأرض ثم شد عضل الساق وجعله يسترخي بعد ذلك بواسطة اليد مع التدليك من أجل تحريك الدورة الدموية.
كما نصح دوكاسيه بتناول كميات كافية من الماء يوميا ما لايقل عن ليتر ونصف إلى ليترين واتباع نظام غذائي متنوع وصحي من أجل الحصول على كمية كافية من المغنيزيوم والبوتاسيوم والكالسيوم كما أنه يدعو إلى استشارة الطبيب في حال استمرار المشكلة رغم القيام بكل المحاولات اللزمة للتخلص منها.