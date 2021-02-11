فيديو: إصابة نيمار المروّعة التي قد تُغيّبه عن لقاء برشلونة

إصابة نيمار في مباراة الكأس أمام كان..

تعرض مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا إلى إصابة خطيرة خلال لقاء فريقه أمام كان في الدور التمهيدي لكأس فرنسا الأربعاء.

وأُقصي نيمار (29 عامًا) من الملعب بتبديل اضطراري في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي كان.

وتشير الصحف الفرنسية إلى أن إصابة نيمار ستمنعه من المشاركة أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

يستضيف برشلونة نظيره الباريسي بملعب كامب نو الثلاثاء المقبل، وسيدخل باريس منقوصًا من خدمات صانع ألعابه أنخيل دي ماريا.

ومن المحتمل أن ينضم نيمار إلى قائمة الغائبين عن اللقاء، إذ يفقد باريس سان جيرمان عديد العناصر الرئيسية في رحلة كامب نو.

إلى جانب دي ماريا، سيغيب متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، والظهير الأسباني خوان بيرنات.

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